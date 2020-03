CORONAVIRUS : MACKY SALL ANNULE SON AGENDA DIPLOMATIQUE ET RECOMMANDE DE ‘’DIFFÉRER’’ CERTAINS ÉVÈNEMENTS

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé mercredi l’annulation jusqu’à nouvel ordre de son agenda diplomatique et a recommandé de reporter la célébration de certains évènements du ‘’calendrier républicain’’, à cause de l’épidémie de coronavirus.



En conseil des ministres, il ‘’a clos sa communication par son agenda diplomatique en informant de son annulation jusqu’à nouvel ordre’’.

‘’Le chef de l’Etat (…) a recommandé de différer la célébration ou la tenue de certains évènements populaires inscrits dans le calendrier républicain’’, rapporte le communiqué du conseil des ministres.



Il a donné deux exemples d’évènement dont la célébration doit être reportée à cause de l’épidémie de coronavirus, la Journée nationale de salubrité du 7 mars et la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars.



Macky Sall a également décidé de reporter au 5 avril prochain sa ‘’tournée économique’’ initialement prévue le 24 mars et le conseil des ministres prévu à Matam (nord).



Il a pris la décision de ‘’réduire au strict minimum les missions des agents publics à l’étranger et de recourir au besoin à nos représentations diplomatiques’’.



Selon le communiqué du conseil des ministres, le chef de l’Etat ‘’a demandé aux ministres de ne pas effectuer de mission en dehors du territoire national’’, jusqu’à nouvel ordre.



‘’Le président de la République n’a pas manqué [d’inviter] nos compatriotes à rester vigilants et prévenants face à tous les vecteurs potentiels de propagation du [coronavirus’’, ajoute la même source.



Quatre cas confirmés de coronavirus ont été recensés au Sénégal, depuis lundi 2 mars, selon les autorités sénégalaises.



Deux Français et une Britannique font partie des quatre personnes infectées par le coronavirus. Des cas suspects se sont révélés négatifs.



L’épidémie de coronavirus partie de la Chine depuis fin 2019 a fait plus de 3.000 morts, dont la plupart ont été recensés dans ce pays d’Asie.























APS