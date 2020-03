CORONAVIRUS : MACKY SALL REÇOIT EN AUDIENCE LES DIRIGEANTS DE HAUTES INSTITUTIONS

Le chef de l’Etat a reçu vendredi les présidents de plusieurs hautes institutions, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, annonce la RTS.



La chaîne de télévision publique précise que Macky Sall a séparément reçu en audience le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré.



Ils ont tous assuré le président de la République de leur ‘’solidarité’’ dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et ont salué les mesures prises par M. Sall pour anéantir les risques de propagation de la maladie à coronavirus.



‘’Nous devons plus que jamais agir ensemble pour freiner la propagation du Covid-19. Adoptons de nouveaux comportements, respectons les gestes barrières. Unis, nous vaincrons’’, a écrit le chef de l’Etat sur son compte Twitter.



Il a interdit les manifestations publiques et les rassemblements de nature à favoriser la propagation de la maladie à coronavirus. Cette mesure est entrée en vigueur depuis lundi 16 mars, pour une durée de trente jours.



Macky Sall a également a ordonné la fermeture des écoles et des universités pour une durée de trois semaines, une mesure en vigueur depuis lundi 16 mars.



Plusieurs autres mesures ont été prises pour anéantir les risques de contamination au Covid-19, le virus vecteur de la maladie.



Quarante-sept cas de coronavirus ont été déclarés positifs au Sénégal, selon un décompte du ministère de la Santé. Cinq patients ont recouvré la santé, et 42 autres se font soigner à Touba (centre) et à Dakar.



























