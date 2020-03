CORONAVIRUS : TROIS NOUVEAUX CAS DÉCLARÉS POSITIFS

Trois patients ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, samedi 14 mars, a déclaré samedi le porte-parole du ministère de la Santé, Aloyse Waly Diouf.



Parmi les trois nouveaux cas figure un bébé de deux ans, selon M. Diouf. Il s’agit du fils d’un émigré sénégalais rentré d’Italie et testé positif au coronavirus, mercredi dernier, a-t-il dit.



L’un des patients est un ressortissant espagnol âgé de 51 ans, qui est revenu mardi dernier à Dakar, où il réside.



Le troisième patient est un ressortissant français âgé de 68 ans, selon Aloyse Waly Diouf. Il réside à Nianing, dans le département de Mbour (ouest).



La prise en charge des malades se déroule correctement, assure M. Diouf.



Au total, 22 cas de coronavirus ont été déclarés positifs du 2 mars à ce jour. Deux des patients ont recouvré la santé, selon le ministère de la Santé.



Plusieurs cas ont été recensés à Touba (centre), la ville la plus peuplée du pays après Dakar. Un Sénégalais rentré récemment d’Italie a contracté de ce pays le coronavirus.



Une dizaine de cas déclarés positifs à Touba découlent de la contamination de cet émigré, a précisé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à l’ouverture d’un conseil présidentiel sur la lutte contre l’épidémie de coronavirus.



L'épidémie a fait plus de 5.300 morts dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.



























