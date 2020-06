CORONAVIRUS- Un cas enregistré au tribunal du travail, Dame justice vers la... fermeture de ses portes (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Aucune entité n’est épargnée par cette fichue maladie, pour dire le moins. Le covid-19, qui est en train de faire son bonhomme de chemin, vient d’entrer dans la redoutable mais redoutée cours de Dame Justice. Oui, au palais de justice de Dakar, Miss Corona y a installé ses baluchons. Et DakarPoste, qui a ses antennes un peu partout, vient d’apprendre de ses radars, qu'un cas a été enregistré au tribunal du travail.



Suspension des dépôts de requêtes et courriers, ainsi que des audiences du Tribunal du travail jusqu’au 3 juillet prochain.



D’ailleurs, l’information, qui a été reçue par la rédaction de Dakarposte est confirmée par des sources judiciaires. Et certains acteurs de la justice ont même informé les membres de leur corporation du cas de covid-19 au tribunal du travail de Dakar. Et pour éviter tour risque de contamination, des mesures immédiates sont prises. Pour le moment, les dépôts de requêtes et courriers, tout comme les audiences dudit Tribunal sont suspendus respectivement jusqu’au 3 juillet prochain.



La suspension des activités judiciaires pendant 15 jours pour désinfecter le palais est envisagée



Actuellement, une concertation est en cours sur la problématique et les conditions de poursuite des autres audiences. En attendant d’autres informations et (ou) décisions dans les prochaines heures , le respect des mesures barrières ( masques, gel) est conseillé par les acteurs de la justice aux adeptes du palais de justice de Dakar. Il est cependant envisagé de suspendre, pendant 15 jours, les audiences pour désinfecter le Palais. La confirmation d’une telle décision est attendue.

Dakarposte y reviendra !