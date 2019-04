COUD: Les étudiants exigent la nomination d'un nouveau DG

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), n'a plus de directeur général depuis plus de deux semaines. Le président de la commission sociale de l'UCAD et ses camarades ont fait une sortie pour demander dans l'immédiat, la nomination d'un remplaçant de Cheikh Oumar Ann.



Pour Fallou DIOP, Président la commission sociale de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines, le Coud ne peut pas fonction sans un DG. "Depuis presque deux semaines, le Coud n'a pas de directeur général. Etant une des personnes morales des étudiants de L'UCAD, nous demandons au Président de la république de nommer un nouveau Directeur avant Lundi prochain. Le COUD ne peut pas fonctionner sans un DG", t-il déploré devant les cameras.



Depuis le départ de Cheikh Omar Ann, des noms circulent pour le remplacer à la tete de cette institution universitaire mais Diayenté Diop met en garde. "Nous attirons aussi l'attention du Président Macky Sall sur le choix du prochain DG. Nous n'accepterons jamais à cause des calculs politiques qu il nous amène n'importe quelle personne pour succéder le nouveau Ministre de l'enseignement supérieur."