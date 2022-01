COUPE DE FRANCE, 16E DE FINALE - LE PSG ÉCRASE VANNES (0-4) ET FILE EN 8E, TRIPLÉ POUR MBAPPÉ

Sans surprise, le PSG verra les huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour leur premier match de l’année 2022, les hommes de Mauricio Pochettino, qui a dû composer avec de nombreuses absences notamment liées au covid-19, se sont offert une petite promenade de santé face à Vannes (0-4. Le pensionnaire de National 2 n’a jamais pu rivaliser avec le club de la capitale, qui a compté sur ses cadres pour l’emporter. Buteur puis passeur décisif, Presnel Kimpembe a pris la lumière avant de la céder à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé en un peu plus de quinze minutes après la pause. Marco Verratti a lui-aussi signé une prestation très sérieuse.



Il y avait beaucoup trop de classes d’écart entre le PSG et Vannes, pour ce seizième de finale de la Coupe de France. Malgré un onze mélangeant jeunesse, expérience et expérimentation, les Parisiens ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, quasiment de la première à la dernière minutes. Il aura simplement fallu patienter un peu avant de voir le PSG ouvrir le score, la faute à un gardien d’abord hermétique. Clément Pétrel a effectivement fait ce qu’il a pu pour repousser l’échéance, par exemple face à Ander Herrera (22e) puis Georginio Wijnaldum (24e). Il n’a en revanche rien pu faire face à Presnel Kimpembe, oublié sur un corner tiré par Nuno Mendes (0-1, 29e). Le pire ? Le PSG n'avait pas encore forcé le talent.



MBAPPÉ : 17 MINUTES POUR UN TRIPLÉ

Les joueurs de Vannes connaissaient sans doute le talent de Kylian Mbappé. Ce lundi soir, ils ont pu l’admirer de très près. Agacé pendant 45 minutes, l’attaquant a fini par rappeler à tout le monde de quel bois il était fait. Alors que les Vannetais semblaient être revenus avec de meilleures intentions, tout au moins dans l’utilisation du ballon, Mbappé a écoeuré toute une équipe. Sur un long dégagement de Kimpembe, il a fait le break avec un peu de réussite (0-2, 59e). Il a ensuite profité d’une belle inspiration de Marco Verratti pour fusiller Pétrel avec un tir en première intention (0-3, 71e). Toujours pas rassasié, il a enfin sollicité le une-deux avec Dina Ebimbé pour s’offrir un triplé (0-4, 77e). Le voilà désormais avec 150 buts inscrits sous le maillot du PSG, et 201 en carrière.





L’addition aurait pu être un peu plus salée pour Vannes. Mais Edouard Michut, titulaire surprise, a trouvé la barre (81e) et Pétrel s’est fendu d’un ultime arrêt face à Ebimbé (85e). De son côté, le club de N3 a quand même failli sauver l’honneur, quand Jordan Henry, seul au second poteau, a croisé la route de Gianluigi Donnarumma. Le ballon semble être rentré mais, sans goal line technology, indisponible en Coupe de France, l’arbitre n’a pas pu le confirmer (90e+1). Cela aurait été un bien maigre lot de consolation pour Vannes, qui n’a strictement rien pu faire face à un PSG pas tout à fait impérial mais disposant d’une marge de manoeuvre inouïe face à une opposition plus faible. Bref, Paris a fait le job sans sourciller. Et Mbappé a fait le spectacle.