COUPE DU MONDE | MAROC - ESPAGNE : LA ROJA ÉLIMINÉE, LES MAROCAINS EN QUART DE FINALE APRÈS LEUR SUCCÈS AUX TIRS AU BUT

Achraf Hakimi écrit l’histoire du Maroc. Le joueur du PSG, d’une panenka pleine de sang-froid, a terrassé l’Espagne pour envoyer les Lions de l’Atlas en quart de finale du Mondial pour la première fois, au terme de la séance des tirs au but (0-0, 3-0 t.a.b). Face à un Yassine Bounou auteur de deux parades, dont une face à Carlos Soler, et le poteau trouvé par Pablo Sarabia, l’Espagne sort, comme il y a quatre ans, dès les 8es de finale.



La folle aventure des joueurs de Walid Regragui se poursuit. Après avoir tenu tête à la Croatie (0-0) et battu la Belgique (2-0) lors de la phase de groupe, les Marocains ont fait chuter l’un des favoris à la victoire finale, en faisant preuve d’énormément de cœur et de résilience. Car il a fallu, comme pour les Croates face aux Japonais lundi, aller tout au bout du suspense pour avoir l’identité du vainqueur de ce 8e de finale aux allures de montagnes russes, pour les supporters des deux camps.



BIS REPETITA POUR L’ESPAGNE

En première période, face à une Roja qui, sans surprise, a monopolisé le ballon, ce sont bien les coéquipiers d’un Sofiane Boufal virevoltant qui se sont procurés les meilleures occasions. Mais ni le tir dangereux d’Hakimi (12e), celui de Noussair Mazraoui (33e), ou cette tête envoyée hors du cadre par Nayef Aguerd n’ont permis aux joueurs en rouge et vert de prendre le dessus sur la troupe de Luis Enrique.

Avec énormément de cœur et un Sofyan Amrabat magnifique au milieu de terrain, les Lions de l’Atlas ont fait le dos rond ensuite, pour résister aux vagues espagnols (55e, 80e), avec, déjà, un arrêt décisif de Bounou à la fin du temps additionnel de la deuxième période (90e+5). En prolongation, ce match longtemps monotone s’est débridé, et au sauvetage de Sabiri (100e), les Marocains ont réagi en obligeant Unai Simon a une parade cruciale du droit face à Cheddira dans la surface (104e).



Pablo Sarabia, entré en toute fin de partie pour la séance de penalty, a failli offrir la victoire aux Ibères, mais Bounou a été sauvé par son montant (120e+3), une première fois, avant que le joueur du PSG ne bute encore sur le poteau gauche du portier marocain pour démarrer la séance de penalty. Côté marocain, après les buts de Sabiri et Ziyech, la balle de match est venue pour Hakimi, qui a permis à ses compatriotes de sombrer dans une joie folle.

Les Lions de l’Atlas, qui sont la 4e nation africaine à accéder aux quarts de finale, tenteront de devenir la première à passer dans le dernier carré, samedi à 16h, face au Portugal ou à la Suisse. Après cette éreintante partie, où ils ont vu Aguerd sortir blessé et Saïss finir sur une jambe, auront-ils encore assez d’énergie ? Ils auront, en tout cas, toujours autant de cœur.