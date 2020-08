COVID-19 : 161 NOUVELLES CONTAMINATIONS, LES CAS CONTACTS REPASSENT DEVANT

Le Sénégal a recensé 161 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus et quatre nouveaux décès liés à cette maladie au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye.



Le taux de positivité s’élève à 10, 73 %, a indiqué le Dr Ndiaye selon qui 1.552 tests ont été effectués.



Les 161 nouveaux cas confirmés sont composés de 100 contacts suivis et de 61 autres issus de la transmission communautaire, a-t-il précisé en présentant le bilan quotidien de la pandémie.



Les cas contacts suivis sont ainsi repassés au-dessus de ceux dont on ignore la source de la transmission, mettant fin à une tendance marquée ces derniers jours par une prépondérance des cas communautaires.



Par ailleurs, le nombre de patients guéris a bondi, comparé à la veille, avec 168 nouvelles guérisons.



Cependant, 38 autres patients se trouvent toujours dans les services de réanimation.



Depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars dernier, 12.850 cas confirmés ont été recensés au Sénégal. Sur ce nombre total de malades enregistré depuis le début, 8.333 ont été déclarés guéris, tandis que 266 autres sont décédés. Ainsi, 4.250 patients sont encore sous traitement.



Voici les communes ou quartiers ayant enregistré des cas communautaires : Ziguinchor (13), Saint-Louis (6), Bignona (3), Dakar-Plateau (3), Kaolack (3), Maristes (3), Ouakam (3), Sicap Baobab (2), Guédiawaye (2), Kolda (2), Liberté 6 (2), Sicap Amitié (1), Bambey (1), Bounkilling (1), Gibraltar (1), Gossas (1), Guinguinéo (1), Joal, (1) Kédougou(1) , Keur Ndiaye Lô (1), Mamelles (1), Mbao (1), Médina (1), Nioro (1), Parcelles Assainies (1) , Rufisque (1), Sacré-Cœur (1), Sicap Foire (1), Touba (1) et Vélingara (1).

































ASG (aps)