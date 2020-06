COVID-19 : 3 NOUVEAUX DÉCÈS, LA BARRE DES 6000 CAS FRANCHIE

Ça ne s’arrête pas ! La liste macabre va crescendo. Les cas de décès liés au Coronavirus se multiplient. Ce mardi, le Docteur Aloyse Wally Diouf qui faisait le bilan de la situation du jour, a annoncé 3 nouveaux décès. Ce qui porte le nombre de morts à 89. Pis, les patients en réanimation augmentent.



A ce jour, 23 cas graves sont pris en charge dans les services d’urgence. Auparavant, il a annoncé que sur les 1045 tests réalisés, 64 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 6,1%. Parmi ce nombre, les 51 sont des cas contacts suivis et les 13 sont issus de la transmission communautaire. Ils sont répertoriés à Keur Massar, Pikine, Mbao, Scat Urbam, Grand Yoff, Maristes, Mamelles, liberté 4, Yoff et Touba. Il y a 93 personnes qui ont été déclarés négatifs donc guéris.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 6034 déclarés positifs dont 4046 guéris et 1898 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières.









































emediasn