COVID 19 : 58 NOUVELLES CONTAMINATIONS, 55 PATIENTS GUÉRIS

La directrice générale de la santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a annoncé mardi 58 nouvelles contaminations au Covid-19 provenant de 702 tests et la guérison de 55 patients.



Cinquante-quatre des nouvelles contaminations ont été constatées parmi les personnes contacts suivies par les services sanitaires, a-t-elle précisé en publiant le bilan quotidien de l’épidémie au Sénégal.



Les quatre autres tests positifs ont été causés par la transmission communautaire, dans les communes d’arrondissement de La Médina et des Parcelles Assainies, à Guédiawaye et à Touba, selon Mme Ndiaye.



Les nouvelles contaminations proviennent de 702 tests, ce qui donne un taux de positivité de 8,2%.



Cinquante-cinq patients contrôlés négatifs sont déclarés guéris et sortiront mardi des centres de traitement, a annoncé la directrice générale de la santé.



Selon Mme Ndiaye, cinq patients se trouvant dans un état ‘’grave’’ sont dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital Principal, à Dakar.



En tout, 1.329 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal depuis le 29 mars, 470 patients ont été guéris, 11 autres ont succombé à la maladie, a précisé Marie Khemesse Ngom Ndiaye, rappelant qu’un patient hospitalisé au Sénégal a regagné son pays.



A ce jour, au Sénégal, 847 personnes suivent un traitement contre le Covid-19.



Mme Ndiaye a exhorté les populations à veiller au respect des mesures de prévention individuelle et collective édictées par le ministère de la Santé pour éviter la maladie à coronavirus.



De même a-t-elle recommandé aux personnes âgées et à celles souffrant d’une maladie chronique de rester chez elles et de suivre les autres gestes barrières.





















aps