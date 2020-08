COVID-19 : 68 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET 2 NOUVEAUX DÉCÈS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi avoir enregistré 68 nouvelles contaminations au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 11.380 le nombre total de personnes atteintes de cette maladie au Sénégal.



Sur 876 tests réalisés au cours de cette période, 68 échantillons se sont révélés positifs, à savoir 29 cas contacts suivis par les services de santé et 39 cas relevant de la transmission communautaire.



Ces derniers cas ont été enregistrés à Kaolack (6), Kédougou (5), Mbour (4), Thiès (4), Touba (4), Ziguinchor (3), Fann Résidence (2), Parcelles Assainies (2), Richard-Toll (2), Diourbel (1), Guédiawaye (1), HLM 6 (1), Keur Massar (1), Kolda (1), Liberté 5 (1) et Mbao (1).



De même 59 patients ont été testés négatifs au cours des dernières 24 heures et déclarés guéris, pour 49 cas graves pris en charge dans les services de réanimation et 2 nouveaux décès liés à la Covid-19.



Le Sénégal compte désormais 11380 cas positifs au coronavirus depuis l’apparition de la maladie sur son territoire le 2 mars dernier, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Il précise que 7449 patients ont recouvré la santé contre un total de 238 décès enregistrés, 3692 patients restant encore sous traitement.





















aps