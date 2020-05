COVID-19 : 98 NOUVELLES CONTAMINATIONS, 65 PATIENTS DÉCLARÉS GUÉRIS

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi 98 nouvelles contaminations au Covid-19, un nombre portant à 2.812 le total des cas au Sénégal.



Les nouveaux cas de coronavirus proviennent de 1.215 tests virologiques effectués par les services sanitaires, a indiqué le docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé.



Six des nouvelles contaminations ont été causées par la transmission communautaire, autrement dit, les agents de santé n’ont pas pu identifier la source de l’infection des personnes testées, a précisé M. Diouf en présentant le bilan national quotidien de la pandémie de Covid-19.



Le restant, soit 92 cas, concerne des personnes ‘’contacts’’ placées en observation par les services de santé.



Les six cas de Covid-19 causés par la transmission communautaire ont été identifiés dans les quartiers des Maristes (1), des Castors (1), de la Cité Keur Damel (1), du Plateau (1), situés tous dans le département de Dakar, à Guédiawaye (1) et à Touba (1).



Selon M. Diouf, le cumul des patients guéris s’élève à 1.251, un effectif incluant les 65 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris jeudi.



Onze patients sont dans les services de réanimation des établissements de santé, et 1.530 patients sont, à ce jour, sous traitement, a-t-il dit.



Selon le ministère de la Santé, la maladie de coronavirus a fait 30 morts au Sénégal, où le premier cas a été diagnostiqué le 2 mars.















BHC/ESF (aps)