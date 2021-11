COVID-19 AU MAROC: LE COUVRE-FEU NOCTURNE LEVÉ À PARTIR DE CE MERCREDI 10 NOVEMBRE

Une bonne nouvelle attendue depuis longtemps. Le gouvernement a décidé la levée du couvre-feu nocturne sur l’ensemble du territoire national, à partir de ce mercredi 10 novembre. Cette décision intervient après l’avis favorable du Comité technique et scientifique et après l’amélioration significative de la situation épidémique.





Outre la levée du couvre-feu nocturne, les déplacements inter-villes seront permis sans l’obligation d’une quelconque autorisation. De même, les fêtes et funérailles seront autorisées dans le respect des précautions sanitaires.





Cependant, le pass sanitaire ou le document d’exemption du vaccin seront toujours exigés pour les voyages à l’étranger ou l’accès aux espaces publics: administrations, cafés, restaurants, commerces et lieux de travail.































Le 360