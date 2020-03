COVID-19 : DE NOUVELLES RESTRICTIONS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

Le ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Oumar Youm, a rendu public, mardi de nouvelles mesures de régulation du secteur des transports articulées notamment autour de la fermeture des gares routières interurbaines, de la limitation du nombre de passagers et de la suspension des activités commerciales dans lesdites gares.





Oumar Youm a détaillé ces mesures censées combattre la propagation du coronavirus dans le secteur des transports au cours d’un point de presse conjoint avec son homologue de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, organisé dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale, à Dakar, .





Les mesures déjà prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 vont être aujourd’hui renforcées pour préserver la santé des conducteurs, des passagers et de l’ensemble des usagers des transports publics et privés, a expliqué Oumar Youm.





Désormais, l’embarquement des passagers dans les bus, minibus, et autocars se fera dans le respect des places assises qui seront distribuées en tenant compte d’une distance d’au moins un mètre entre chaque passager.



Le nombre de passagers à bord de ces catégories de véhicule à usage public ou privé sera limité à la moitié du nombre de places prévues par la carte grise, a-t-il ainsi fait savoir.





Youm a ajouté que tous les passagers d’un véhicule de transport doivent dorénavant porter des masques et des gants durant tout le trajet, de même s que le conducteurs et personnels du transport des voyageurs.





Dans le même temps, le nombre de passagers à bord des taxis urbains et véhicules particuliers sera désormais limité à trois places au lieu des cinq, tandis que les opérateurs du transport sont tenus d’assurer la désinfection au moins une fois la journée des véhicules, a-t-il souligné.





Ces mesures sont annoncées au premier jour de l’état d’urgence décrété la veille au soir par le chef de l’Etat pour combattre la propagation du coronavirus qui a déjà infecté 86 personnes au Sénégal. Huit ont déclarés guéris, selon les autorités sanitaires.































aps