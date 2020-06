COVID-19 : DEUX DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES, LE BILAN PASSE À 47 MORTS

Le Sénégal vient d’enregistrer deux nouveaux décès liés à la Covid-19. Le premier patient, âgé de 65 ans, est décédé, selon les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, au centre de traitement de Cuemo de l’hôpital Fann de Dakar. Quant au second, il est âgé de 60 ans et habite Touba. Ces deux décès allonge la liste macabre. Ainsi, le nombre de décès passe à 47 morts.



À ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal compte un total de 4155 cas déclarés positifs depuis le 2 mars 2020, dont 2276 patients guéris, 47 décès déplorés, un patient évacué en France à sa demande et 1833 malades encore sous traitement dans les différents centres prévus à cet effet, sur toute l’étendue du territoire national









































emediasn