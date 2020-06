COVID-19 : DR FALLOU SAMB PRÉDIT LE PIRE ET DEMANDE LE RETOUR DES MESURES RESTRICTIVES

Membre de l’ordre des médecins du Sénégal, Dr Fallou Samb juge très grave la situation actuelle du coronavirus au Sénégal. Il demande aux autorités de revenir aux mesures restrictives pour éviter le pire. Selon lui, la situation est très préoccupante présentement.



Etayant ses propos, il révèle qu’à l’hôpital Dallal Diam, tous les 200 lits sont déjà occupés. Ainsi, prédit-il, s’il y a une nouvelle inflation, on risque d’avoir de sérieux problèmes parce que les malades pourraient partir sans assistance médicale ». Selon lui, cette situation était prévisible à cause du changement de paradigmes et de politiques de prises en charge de cette lutte au niveau des autorités. « C’était tout à fait prévisible parce que depuis le discours du 11 mai du président de la République, on s’est rendu compte de ce relâchement des populations qui ne respectent plus les mesures barrières », constate-t-il pour le déplorer.



Toutefois, il estime que pour faire face à cette pandémie, l’Etat doit reprendre ses responsabilités et sévir. Car, alerte-t-il « si on ne fait pas cela on risque d’arriver à une situation telle qu’on a va regarder les gens mourir dans les hôpitaux, faute de meilleure prise en charge. L’Etat doit sévir avec autorités et revenir sur sa décision d’assouplir les mesures de l’état d’urgence. A défaut, on risque d’arriver à un niveau de non-retour ».