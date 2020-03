COVID-19 : FERMETURE PROVISOIRE DES MOSQUÉES DANS LA CAPITALE (ARRÊTÉ)

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le ministère de l’Intérieur a décidé ’’à compter de ce vendredi jusqu’à nouvel ordre’’ de la fermeture des mosquées dans la région de Dakar, informe un communiqué reçu à l’APS.





‘’En application des dispositions de l’arrêté N°7782, de monsieur le ministre de l’Intérieur , portant interdiction provisoire de manifestations ou rassemblements , et en raison du rythme de progression de la maladie du coronavirus (Covid-19) dans la région, les mosquées sont fermées à partir du 20 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre sur l’étendue du territoire régional’’, annonce le texte.



Selon le document, ‘’tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté , sera passible des peines prévues par les lois et règlements en vigueur’’.



Les préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, le commissaire central de Dakar, chef de service régional de la sécurité publique, le Commandant de la Légion ouest de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera, ajoute la même source.























aps