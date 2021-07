COVID-19 : LE SÉNÉGAL ENREGISTRE UN NOUVEAU RECORD DE CONTAMINATIONS, 733 CAS !

Le Sénégal vient d’enregistrer un nouveau record de contaminations. La tendance haussière de nouvelles contaminations du Covid-19 s’est confirmée, ce mercredi, 14 juillet 2021, avec 733 nouvelles contaminations sur 2854 prélèvements effectués. 250 de ces nouveaux cas sont des contacts suivis, il n’y pas de cas importé et les 483 sont des cas issus de la transmission communautaire.



Le département de Dakar reste l’épicentre du virus avec 222 nouvelles contaminations, 66 pour le département de Rufisque, 49 pour le département de Pikine, 18 pour le département de Guédiawaye, 18 pour le département de Keur Massar. Dans les régions, Thiès et Saint Louis enregistrent respectivement 20 et 24 cas.



138 patients ont été contrôlés négatifs été déclarés guéris alors 19 cas graves sont pris en charge. Le bilan macabre est assombri par de deux nouveaux décès.



À ce jour 45 796 ont été déclarés positifs dont 42 685 guéris, 1203 décédés et donc, 3707 sous traitement.



Par ailleurs, le ministre de la Santé et de l’Action sociale depuis le début de la campagne de vaccination 59 969 personnes ont été vaccinées.









































emediasn