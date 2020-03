COVID-19 : POUR UNE SOLIDARITE NATIONALE AGISSANTE, JE M’ENGAGE

Le coronavirus a touché le Sénégal de plein fouet, vu le nombre de malades ayant connu une hausse vertigineuse ces derniers jours. Ce qui avait amené le chef de l’Etat à déclarer, le 23 Mars 2020, l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du territoire national afin d’atténuer la propagation du Covid19.

Cette mesure, que nous saluons tous, confine les citoyens de 20h à 6h du matin.



Le chef de l’Etat, afin d’accompagner cette directive, a pris un certain nombre de mesures salutaires que sont:

1-La mise en place d’un fonds de riposte estimé à 1.000 milliards appelé Force-covid19;

2-Une enveloppe de 50 milliards, initialement prévue, a été arrondie à 69 milliards pour l’achat de denrées de première nécessité destinées à soutenir les ménages vulnérables, en termes d’aide alimentaire d’urgence;

3- l’aide destinée à la presse et aux entreprises privées...



Toutes ces mesures d’accompagnements ont été prises pour soutenir et soulager nos compatriotes sénégalais dans ces moments de pure détresse économique. Dans ces temps qui courent, on constate une chute considérable des affaires de nos entreprises surtout dans l’hôtellerie, la restauration et celles qui mènent leurs activités pendant ces horaires de confinement.



C’est pour toutes ces raisons que j’ai pris toutes mes responsabilités pour lancer une pétition destinée, non pas à donner injonction au chef de l’Etat, mais à toucher juste son cœur sensible dans le but de l’amener à pousser le gouvernement à prendre en charge les factures d’eau et d’électricité durant toute la période de l’Etat d’urgence.



Dans ce même élan de solidarité, les opérateurs de téléphonie mobile sont solennellement invités à baisser leurs tarifs ou simplement rendre gratuite la connexion pendant les heures de couvre-feu, pour participer à l’effort national tendant à soulager les populations contraintes d’observer difficilement le confinement. Certains pays comme le Niger et la Mauritanie, moins dotés que le Sénégal, ont réussi à le faire au grand bonheur de leurs populations.

Je demande chaleureusement à tous mes amis de quelque bord qu’ils soient (politique, société civile, syndicat...) de porter ce combat hautement social auprès du chef de l’Etat.



Pour cela, l’engagement et la détermination de tout un chacun doivent être mis à contribution en partageant ce post et signant la pétition.

Salutations cordiales.

Le Sénégal face au Covid-19, c’est une affaire de tous et pour tous



Ibrahim Serge MALOU

Directeur DFPO

Responsable APR