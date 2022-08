Ça chauffe actuellement à Sangalkam. La permanence de l'APR saccagée à la suite d'une bataille rangée entre les partisans de YEWWI et ceux de l'APR. Du côté de l'APR, on accuse directement les responsables de Yewwi Askan Wi. En effet, ces derniers en

Rédigé par Dakarposte le Lundi 1 Août 2022 à 11:54

Ça chauffe actuellement à Sangalkam. La permanence de l'APR saccagée à la suite d'une bataille rangée entre les partisans de YEWWI et ceux de l'APR. Du côté de l'APR, on accuse directement les responsables de Yewwi Askan Wi. En effet, ces derniers en compagnie du Maire Pape Sow, étaient en train de célébrer leur victoire dans la commune.



Arrivés au niveau du siège de l'APR, ils auraient commencé à insulter les responsables de l'APR qui étaient en compagnie du ministre Oumar GUEYE. Par la suite, les militants de YAW auraient commencé à attaquer par des Jets de pierres.



Ils ont complètement saccagé la permanence et les véhicules stationnés devant les lieux.

C'est grâce à l'intervention de la gendarmerie, qui est à pied d'œuvre, que le calme encore précaire est revenu. Du côté de YAW, on refuse pour le moment de se prononcer. Le sous-préfet est également venu pour constater les dégâts qui sont inestimables.