Cadeau de noël : Les salaires du secteur privé grimpent de 5 à 8%

Il faut indiquer que les syndicats signataires sont les plus grandes centrales, à savoir, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), la Cnts/Fc, l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) et la Confédération des syndicats autonomes (Csa). Elles se sont retrouvées face à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et le Conseil national du patronat (Cnp), sous l’arbitrage de l’Etat.



Une annonce qui sera bien accueillie par les travailleurs du privé qui au même titre que ceux du public font face à une série de hausses de produits vitaux qui impactent négativement sur leurs finances.