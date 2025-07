Cadre de la RTS, Ibrahima Malick Niang, arrêté et déféré pour...usage de chanvre indien

Les radars fureteurs de dakarposte, au parfum de ce qui trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières, nous soufflent que le sieur Ibrahima Malick Niang, au nombre des pièces maitresses de la Rts, est tombé dans la souricière des limiers du commissariat de police de la Médina.



Décrit "oiseau de nuit", il ignorait que les flics , souvent en patrouille nocturne, et certainement informés de son penchant pour le chanvre indien, le gardaient à l'œil.



Comme toute chose (bonne ou mauvaise ) a une fin, le sieur Niang a été finalement arrêté en flagrant délit d'usage de chanvre indien dans une discothèque appelée FARO.



Entendu sur pv, il a été placé en garde à vue et déféré au parquet de Dakar.







Affaire à suivre...