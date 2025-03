Cambriolage du domicile de Cheikh Amar : 200 montres de marque évaluées à plus d’un milliard emportées, le suspect Bamba Faye déféré au parquet de Dakar

Les éléments de brigade de Ouakam ont présenté, ce lundi, le promoteur de lutte Cheikh Ahmadou Bamba Faye au procureur de la République. Il a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur le cambriolage survenu en octobre 2024, au domicile de l'homme d'affaires Cheikh Amar. Suspecté d'être l'auteur du vol, Bamba Faye a été déféré, ce lundi, au parquet pour les infractions de vol en réunion avec effraction commis la nuit, portant sur 200 montres estimées à plus d’un milliard F CFA. Il bénéficie d’un retour de parquet. Bamba Faye pourrait faire l’objet d’une information judiciaire.



Le 15 octobre 2024, l’homme d’affaires Cheikh Amar avait signalé un cambriolage survenu à son domicile des Mamelles. Selon le plaignant, les voleurs ont ouvert la baie vitrée du salon pour accéder dans sa chambre à coucher où ils ont emporté 200 montres de marque qu’il évalue à plus d’un milliard F CFA. Monsieur Amar a souligné que le vol s’est produit à l’absence des vigiles Madou Sène et Fallou Marr.



Les éléments de la brigade de Ouakam se sont rendus sur place en compagnie des agents de la brigade de recherches de Dakar et du Centre national d’identification criminelle (CNIC) pour procéder au constat.



Entendu, le maitre des lieux a porté ses soupçons sur les vigiles, son ex-garde du corps Cheikh Ahmadou Bamba Faye et Madou Mamoune dit "Délégué Amar". Interrogés, les agents de sécurité Mamadou Sène et Fallou Marr ont nié toute implication. Convoqué à son tour, Bamba Faye a refusé de déférer à la convention du 22 octobre 2024.



Par ailleurs, Cheikh Amar accuse ce dernier d’avoir volé ses bons de publicité à la 2Stv évalués à 38 millions F CFA. Selon lui, Bamba Faye a falsifié sa signature pour remettre des documents et ses cachets pour accéder aux documents qu’il a remis à Abou Ndiaye afin d’empocher les montants. Cheikh Amar lui impute aussi le vol de véhicule.



Après plus mois, Bamba Faye, PDG de Maison des gardes du corps (MGC) et du groupe de communication Info24, a été arrêté le 20 mars 2025 aux Mamelles. Interrogé, il a nié toute implication dans cette affaire et précise que le jour des faits, il animait une émission dénommée « Luc TV » et qu'il a été informé du vol par le chauffeur de Cheikh Amar dénommé Bouba. En fouillant son véhicule, les gendarmes ont trouvé deux montres de marque.



Par la suite, une perquisition effectuée à son domicile à Ouest-Foire, le 22 mars 2025, a permis aux gendarmes de découvrir deux autres montres. Interpellé, Bamba Faye a déclaré les avoir achetées au port de Dakar avec une ceinture à 10 000 F CFA. Les gendarmes l’ont demandé sur la provenance d’une montre de marque Swatch. Il a déclaré qu’elle lui a été offerte par un certain Abdel Kader Ndiaye en 2010. Il souligne aussi avoir acheté la seconde montre de marque Hotmail au marché Sandaga.







Bamba Faye soutient avoir vendu une maison aux Mamelles à Cheikh Amar à 350 millions F CFA. Mais comme ce dernier devait partir se soigner en Allemagne, il était confronté à des difficultés financières. C’est ainsi qu’il lui a demandé de prendre le véhicule de marque Ford à la SOMIVA, tout e, précisant que ce genre de véhicule consomme beaucoup d'essence. Finalement, il lui a donné la Prado.



Abdel Kader Ndiaye, administrateur de société, a été entendu à titre de témoin. Les enquêteurs lui ont présenté une montre qu’ils ont saisie au domicile Bamba Faye. Kader Ndiaye a confirmé ses propos, disant lui avoir offert la montre, il y a trois ans. Kader a précisé que la montre est un cadeau du guide religieux Cheikh Modou Kara Mbacké.



Dans leur rapport d’enquête, les gendarmes ont mentionné avoir contacté au téléphone Délégué Amar, le 23 mars 2025, pour l’inviter à se présenter à l'unité. Mais il a refusé de déférer à la convocation.









































Seneweb