Cameroun : plusieurs dizaines de morts dans un accident de bus

Le bus a fini sa course dans un ravin et 19 passagers ont également été blessés, a ajouté à l'antenne de la radio publique CRTV Paulin Moantsouog Mempou, commissaire de la Sécurité publique de Ndikinimeki, à environ 200 km au nord-ouest de Yaoundé, où l'accident s'est produit en pleine nuit.Les occupants du bus revenaient de Foumban, dans l'ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale Yaoundé, après les festivités de Noël, a précisé à l'AFP Manfred Missimikin, directeur de l'ONG de prévention routière Sécuroute.Le bus a percuté de plein fouet un camion venant en sens inverse et a fini sa course "dans un ravin", a détaillé Paulin Moantsouog Mempou, qui a évoqué "37 morts dont 10 femmes, trois bébés et un garçon".Avec AFP