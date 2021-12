Can-2021 : Ismaila Sarr absent jusqu’en fin janvier

ismaila Sarr est plus qu’incertain pour la Can-2021. Actuellement blessé et en convalescence, le joueur de Watford ne reprendra pas les entraînements avant fin janvier 2022. C’est du moins ce qu’a annoncé son club, qui faisait ce mardi un point sur son infirmerie, rapporte le site wiwsport.



Une nouvelle qui vient remettre en cause la disponibilité d’Ismaila pour la Can camerounaise.



Aliou Cissé, le sélectionneur national, qui espérait récupérer son attaquant en huitièmes de finale, devrait se passer des services de l’ancien pensionnaire de Génération Foot.