Can Féminine 2022: Le Sénégal débute par une victoire contre l’Ouganda

Le Sénégal faisait face à l’Ouganda cet après-midi pour son entrée en lice à la Can Féminine 2022. Une rencontre bien maîtrisée et solide même si tout n’a pas été flamboyant.



Ndeye Awa Diakité a ouvert le score sur penalty à la 39e minute avant que Ngenar Ndiaye s’offre le but du break à la 53e.



Le Sénégal prend la tête de la poule A, avant d’enchaîner avec le Burkina Faso pour le 2e match.