Canada: Décès d’une ancienne lauréate du Concours général

Le décès de cette étudiante au Canada est une grosse perte pour le Sénégal. « C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de notre jeune compatriote Adja Fatou Thiam, lauréate du Concours général dans les filières scientifiques, samedi 26 février à Montréal.



Cette jeune étudiante brillante partie à la fleur de l’âge, laisse derrière elle un excellent parcours scolaire , informe Bës Bi. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à toute la communauté. Puisse Allah faire miséricorde et lui accorder la félicité céleste », lit-on sur la page Facebook de l’Ambassade du Sénégal au Canada. Sans autre détails.



Le Groupe Leral partage cette douleur et prie pour le repos de son âme.