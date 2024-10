Candidature de Barthélémy Dias : le Conseil constitutionnel n'a pas encore statué

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 9 Octobre 2024 à 17:16

Selon dakaractu, le recours pour l’invalidation de la candidature de Barthélémy Dias a été déposé ce mardi par le mandataire de « And Liggey Sunu Rew /A.L-S.R. » Mais la tête de liste de la coalition « Sam Sa Kaddù » a jusqu’à demain soir pour apporter une réplique et permettre au conseil constitutionnel de statuer. Ainsi, au moment où ces lignes sont écrites, aucune décision émanant du Conseil constitutionnel n’est encore délivrée. D’ailleurs, il faut noter que la juridiction qui doit se prononcer sur cette décision a notifié au mandataire de la coalition « Sam Sa Kaddù » qu’il dispose d’un délai de 48 h pour déposer ses mémoires en réponse. En conséquence, étant donné que le recours a été déposé ce 8 octobre 2024, Barthélémy Dias et compagnie sont attendus au plus tard ce jeudi dans l’après-midi avant que le Conseil constitutionnel statue sur la question.

