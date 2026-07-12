Canicule: plusieurs dizaines d'incendies en cours en France, les sapeurs-pompiers fortement mobilisés

Un important incendie en cours en Seine-et-Marne près de l'autoroute A6, deux avions bombardiers d'eau envoyés en renfort
Un incendie s'est déclaré vers Noisy-sur-École en Seine-et-Marne près de l'autoroute A6, indiquent les pompiers, qui soulignent que deux avions bombardiers d'eau sont envoyés en renfort.
La mairie d'Achères-la-Forêt appelle à éviter le secteur et indique que l'accès à l'autoroute est fermé.
Un incendie s'est déclaré vers Noisy-sur-École en Seine-et-Marne près de l'autoroute A6, indiquent les pompiers, qui soulignent que deux avions bombardiers d'eau sont envoyés en renfort.
La mairie d'Achères-la-Forêt appelle à éviter le secteur et indique que l'accès à l'autoroute est fermé.
La vigilance rouge maintenue à 37 départements demain lundi, la vigilance orange étendue à 47 départements
Dans son dernier bulletin, Météo-France annonce que 37 départements seront placés en vigilance rouge demain, et 47 départements en orange. Aujourd'hui, 37 départements sont en vigilance rouge depuis 12 heures et 46 en vigilance orange.
Dans son dernier bulletin, Météo-France annonce que 37 départements seront placés en vigilance rouge demain, et 47 départements en orange. Aujourd'hui, 37 départements sont en vigilance rouge depuis 12 heures et 46 en vigilance orange.
Trois réacteurs nucléaires à l'arrêt et huit à puissance réduite
Trois réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, situés au bord de fleuves, et huit autres fonctionnent à puissance réduite, en raison de la chaleur qui règne sur la France aujourd'hui, indique l'exploitant EDF à l'AFP. "À cause des conditions climatiques et pour respecter les arrêtés sur les rejets, et donc l'environnement", les réacteurs n°2 à Golfech, au bord de la Garonne, n°3 à Bugey, au bord du Rhône, et n°2 à Chooz, au bord de la Meuse, sont arrêtés, tandis que des "adaptations de puissance" touchent les réacteurs n°1 et 2 à Saint-Alban, n°1 et 3 dans la centrale du Blayais, n°4 et 5 à Bugey, n°1 à Chooz et n°3 à Tricastin, détaille l'entreprise publique.
Trois réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, situés au bord de fleuves, et huit autres fonctionnent à puissance réduite, en raison de la chaleur qui règne sur la France aujourd'hui, indique l'exploitant EDF à l'AFP. "À cause des conditions climatiques et pour respecter les arrêtés sur les rejets, et donc l'environnement", les réacteurs n°2 à Golfech, au bord de la Garonne, n°3 à Bugey, au bord du Rhône, et n°2 à Chooz, au bord de la Meuse, sont arrêtés, tandis que des "adaptations de puissance" touchent les réacteurs n°1 et 2 à Saint-Alban, n°1 et 3 dans la centrale du Blayais, n°4 et 5 à Bugey, n°1 à Chooz et n°3 à Tricastin, détaille l'entreprise publique.
L'incendie dans le Lot ayant entraîné l'évacuation de 86 personnes est fixé
L'incendie de végétation qui s'est déclaré samedi sur la commune de Cieurac (Lot), entraînant l'évacuation de 86 personnes, est désormais fixé, indique la préfecture, précisant que "le feu ne connaît plus de progression".
Quelque "155 hectares de broussailles et de forêt ont été parcourus par les flammes (...) sans faire de victimes, ni de dommage auprès des habitations", écrit-elle dans un communiqué, revoyant à la baisse un précédent bilan faisant état de 180 hectares brûlés.
Au plus fort de l'intervention, quelque 160 pompiers lotois, et des renforts venus de quatre autres départements occitans (Hérault, Tarn, Tarn-et-Garonne et Aveyron), "ont dû faire face à des conditions particulièrement difficiles, marquées par des températures élevées, un vent tournant", précise-t-elle.
L'incendie de végétation qui s'est déclaré samedi sur la commune de Cieurac (Lot), entraînant l'évacuation de 86 personnes, est désormais fixé, indique la préfecture, précisant que "le feu ne connaît plus de progression".
Quelque "155 hectares de broussailles et de forêt ont été parcourus par les flammes (...) sans faire de victimes, ni de dommage auprès des habitations", écrit-elle dans un communiqué, revoyant à la baisse un précédent bilan faisant état de 180 hectares brûlés.
Au plus fort de l'intervention, quelque 160 pompiers lotois, et des renforts venus de quatre autres départements occitans (Hérault, Tarn, Tarn-et-Garonne et Aveyron), "ont dû faire face à des conditions particulièrement difficiles, marquées par des températures élevées, un vent tournant", précise-t-elle.