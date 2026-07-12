Canicule: plusieurs dizaines d'incendies en cours en France, les sapeurs-pompiers fortement mobilisés

Trois réacteurs nucléaires à l'arrêt et huit à puissance réduite





Trois réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, situés au bord de fleuves, et huit autres fonctionnent à puissance réduite, en raison de la chaleur qui règne sur la France aujourd'hui, indique l'exploitant EDF à l'AFP. "À cause des conditions climatiques et pour respecter les arrêtés sur les rejets, et donc l'environnement", les réacteurs n°2 à Golfech, au bord de la Garonne, n°3 à Bugey, au bord du Rhône, et n°2 à Chooz, au bord de la Meuse, sont arrêtés, tandis que des "adaptations de puissance" touchent les réacteurs n°1 et 2 à Saint-Alban, n°1 et 3 dans la centrale du Blayais, n°4 et 5 à Bugey, n°1 à Chooz et n°3 à Tricastin, détaille l'entreprise publique.