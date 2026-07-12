Guerre au Moyen-Orient: un journal iranien place Donald Trump, Emmanuel Macron et d'autres dirigeants sur une liste pour venger la mort de l'ayatollah Ali Khamenei

Le journal iranien Hamshahri, quotidien au ton résolument ultraconservateur et provocateur de la municipalité de Téhéran, a publié samedi 11 juillet une liste de personnalités devant payer pour la mort de l'ayatollah Ali Khamenei sur laquelle figurent notamment Donald Trump, Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron. Une publication en pleine reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis.



Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé le samedi 11 juillet dans un message écrit que la "vengeance" était "inévitable" après les funérailles de son père, tué dans une attaque israélo-américaine le 28 février, au premier jour de la guerre.





"Cette vengeance est la volonté de notre nation et elle doit être accomplie, inévitablement. Ces criminels, dont les noms figurent sur une liste, emporteront dans leur tombe le souhait d'une mort paisible dans leur lit", a affirmé Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père à la fonction de guide suprême, dans un texte qui lui est attribué.





Liste de treize dirigeants et personnalités



Le journal Hamshahri a mis en ligne samedi soir une infographie qui reprend ces propos. Elle ne figure toutefois pas dans son édition papier de dimanche. Elle montre les photos de treize personnalités qui semblent faire référence à la "liste" évoquée par Mojtaba Khamenei mais qui ne mentionnait aucun nom.





Sur cette infographie, les portraits du président américain Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu apparaissent avec une cible.



Sur cette liste figurent également le secrétaire d'État américain Marco Rubio mais aussi des dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer.