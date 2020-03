Cauchemar au bord du Vol 287 de la RAM reliant Brazzaville à Casablanca

Les médias congolais ont fait état ce lundi d’un incident grave qui aurait obligé un avion de la RAM d’effectuer un atterrissage d’urgence après que l’un des réacteurs du Boeing 737-800 ait pris feu.



Selon le témoignage des passagers, une forte détonation aurait été entendue , quelques minutes après le décollage, avant que les flammes aient commencées à jaillir du réacteur droit de l’appareil.



Du sol, certains habitants des quartiers sud de Brazzaville, rapporte la presse locale, affirment avoir entendu également une forte détonation alors que d’autres auraient vu« l’appareil en feu survolait la ville pour libérer du carburant».



L’avion aurait survolé pendant un bon moment les quartiers Makazou, Mfilou, la base et Moukondo pour réduire le carburant afin de réaliser un atterrissage d’urgence grâce à l’habilité et sang froid du pilote, rapporte la presse locale.



« Je suis sorti vers 02h 03 minutes pour voir ce qui se passait après la détonation. Du coup, j’ai vu l’avion en feu et la peur que ça tombe sur des habitations a survolé mes pensées. L’avion faisait un bruit bizarre, et quand j’ai vu enfin l’avion se poser après plusieurs tours, j’ai juste remercié le Seigneur pour les âmes des passagers sauvées. » a témoigné un habitant du quartier Makazou ( près de l’aéroport ).



La presse congolaise croit savoir qu’il s’agit du même Boeing 737-800 immatriculé CN-RNK qui se serait posé en urgence à Libreville au Gabon il y a quelques semaines alors qu’il assurait la liaison Casablanca – Bangui via Douala.



Les passagers qui sont logés dans différents hôtels de Brazzaville embarqueront ce lundi dans un autre vol régulier de la RAM à destination de Casablanca, croit savoir la même source.