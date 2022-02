Caution pour les législatives: Antoine Félix Diome va rencontrer les partis politiques, ce vendredi (Document)

Les élections législatives seront organisées au Sénégal, le 31 juillet 2022. Les autorités en charge de ces scrutins sont dans les préparatifs. Et, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome va rencontrer les partis politiques, ce vendredi, pour fixer la caution.



« Dans le cadre des avis consultatifs, en vue de la fixation du montant de la caution pour les élections législatives du 31 juillet 2022 et en application des dispositions des articles L.175 et R.80 du Code électoral, une rencontre se tiendra le vendredi 25 février 2022 », informe un communiqué du ministère de l’Intérieur.



« Afin d’observer les mesures-barrières liées à la pandémie du coronavirus, chaque pôle ou coalition de partis politiques (majorité, opposition et non-aligné) aura trois (3) représentants. Les partis n’appartenant à aucun de ces pôles, de même que les entités regroupant des personnes indépendantes, sont priés de se faire représenter par une seule personne », ajoute le document.