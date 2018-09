Ce que Barrow et Xi Jinping se sont dits

Dakarposte a appris que le président chinois, Xi Jinping, a rencontré jeudi dernier son homologue gambien, Adama Barrow, dans la foulée du Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), qui s'est clôturé mardi.



M. Xi a salué la première participation du président gambien à la réunion du FCSA, indiquant que cette démarche revêtait une grande importance pour les relations Chine-Gambie, les relations Chine-Afrique et le développement du FCSA.



Durant les deux années écoulées depuis le rétablissement des relations diplomatiques, les deux pays ont vu leur amitié et leur coopération progresser de manière globale et favorable, et les liens bilatéraux se sont développés positivement et rapidement, a indiqué M. Xi, ajoutant que la Chine était satisfaite des réalisations obtenues dans le développement des relations bilatérales.



La Chine salue le fait que le président Barrow et le gouvernement gambien adhèrent au principe d'une seule Chine, et est prête à travailler avec la Gambie pour continuer à faire avancer les relations bilatérales dans la bonne direction, à renforcer continuellement la confiance mutuelle politique et à assurer un soutien mutuel ferme et sans relâche sur les questions d'intérêt clés et les préoccupations majeures, a poursuivi M. Xi.



La Chine soutient les efforts du gouvernement gambien dans la "construction de la nouvelle Gambie", et est prête à accroître la coopération pragmatique et à étendre les échanges humains avec ce pays d'Afrique de l'ouest, a affirmé M. Xi.



La Chine soutient les efforts de la Gambie visant à renforcer ses capacités en matière de paix et de sécurité, a ajouté M. Xi.



Pour sa part, M. Barrow a déclaré que presque tous les chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains avaient assisté à ce sommet, ce qui constitue une illustration de la grande importance qu'ils attachent à la Chine et aux relations Chine-Afrique.



C'est un grand plaisir pour la Gambie de revenir dans la grande famille de la coopération Afrique-Chine, et la Gambie est satisfaite des réalisations que les deux pays ont rapidement obtenues après la reprise des relations diplomatiques, a déclaré M. Barrow.



"La Chine nous a aidés à améliorer nos télécommunications et les conditions de nos routes et transports, des travaux que nous voulions faire depuis de nombreuses années sans succès", a indiqué M. Barrow.



Les faits ont prouvé que conserver des soi-disant relations diplomatiques avec Taiwan était une grave erreur pour la Gambie, a reconnu M. Barrow.



Il a déclaré que son pays maintiendrait fermement et sans aucune hésitation la politique d'une seule Chine et qu'il était déterminé à consolider le partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, ce qui est entièrement conforme à la volonté du peuple gambien, a indiqué M. Barrow.



Il s'est déclaré convaincu que la coopération avec la Chine permettrait à la Gambie d'accélérer son développement.



A l'issue de la rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale.