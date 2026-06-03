Ce que Macky Sall et Emmanuel Macron se sont dit

L’ancien président sénégalais Macky Sall a fait état, mardi, d’échanges « fructueux » avec le président français Emmanuel Macron lors d’une rencontre tenue à l’Élysée le 2 juin 2026.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Macky Sall a remercié le chef de l’État français pour son « accueil chaleureux » et a souligné leur convergence de vues sur l’avenir des Nations unies.



« Nous partageons la vision d’une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États », a-t-il déclaré sur sa page X.























































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