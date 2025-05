Ce que l'on sait de l'agenda du Pm, Ousmane Sonko, en séjour à la Lagune Ebrié

À son agenda, des séances de travail avec différentes autorités ivoiriennes. Un tête-à-tête avec le Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, suivi d’une séance élargie avec les Ministres des deux délégations.



Le Premier Ministre Ousmane Sonko se rendra à Bouaké où il rencontrera le Ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs Maire de cette ville, dans le cadre du jumelage des villes de Bouaké et Ziguinchor, une ville située au sud du Sénégal, où Ousmane Sonko était maire.



Pendant ce séjour de quatre jours en terre ivoirienne, le Premier Ministre du Sénégal rencontrera également la communauté sénégalaise basée en Côte d'Ivoire.



Pour cette visite de travail et d'amitié le Premier Ministre sénégalais Ousmane Sonko est accompagné de quelques membres de son gouvernement.







































Primature Ivoirienne