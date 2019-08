Ce que l'on sait du cas Guy Marius arrêté au même titre que...

Encore lui, se diront certains! En effet, dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que l'activiste Guy Marius Sagna a été derechef mis aux arrêts.

Et, des informations fiables en notre possession, il au "frais" dans les locaux du commissariat de Dieuppel.

Il n'est pas le seul au violon. Les sources de dakarposte nous signalent que pas moins de cinq personnes sont entre les mains des limiers. Parmi eux, il y'a deux membres du mouvement "France Dégage" et trois employés du centre d'appel PCCI dont deux dames.

Tout ce beau monde a été alpagué devant le siège de la SONATEL sis sur la VDN pour participation à une manifestation interdite.



Et, comme l'a écrit notre confrère dakaractu, ces employés (du PCCI) réclament de la part de leur direction le paiement des arriérés de salaires, soit plus de quatorze mois déjà pour certains d’entre eux. Une somme évaluée à 400.000.000 Fcfa.





Affaire à suivre...