Ce que l'on sait du séjour à Thiès du DGPN Mame Seydou Ndour

Dakarposte a appris que l'inspecteur Général de Police, Mame Seydou NDOUR, Directeur Général de la Police nationale a effectué une visite de travail dans les unités de Police de Thiès.



Selon un communiqué de la Direction Générale de la Police Nationale, au cours cette visite de travail, le Directeur Général de la Police s’est rendu au commissariat central, au commissariat du 1er arrondissement, à l’état-major du Groupement Mobile d’Intervention, au camp Michel Le Grand.

Durant les différents entretiens, l’Inspecteur Général de Police s’est enquis de la situation et des difficultés des services opérationnels en vue d’y apporter des solutions.

L’objectif de cette visite s’inscrit dans le cadre du management dynamique de proximité afin de renforcer l’offre de sécurité, le maillage et les conditions de travail des fonctionnaires de Police.



En outre, le DGPN a été reçu par le gouverneur de la région de Thiès qui, d’ailleurs, n’a pas manqué de magnifier le travail de la Police.

Au terme de sa visite dans la capitale du rail, l’Inspecteur Général de Police n’a pas manqué de salué le personnel pour leur engagement et leur dévouement tout en leur exhortant à redoubler d’efforts dans leurs missions de protection quotidienne.