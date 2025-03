Cédéao-AES : MAHAMA joue le rôle de médiateur

Depuis qu’il est revenu au pouvoir en décembre dernier, le président ghanéen John Dramani MAHAMA, qui a renforcé ses liens avec la Confédération des États du Sahel (AES), a lancé une mission diplomatique auprès des nations du bloc sahélien, nous apprend APAnews.



Cette visite diplomatique a démarré par le Mali. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la coopération sécuritaire et économique, ainsi que les enjeux régionaux liés à la Confédération des États du Sahel (AES) dont le président malien est le président en exercice.





Cette visite a lieu quelques semaines après la rencontre ministérielle de l’AES qui s’est déroulée à Bamako les 22 et 23 février 2025, lors de laquelle les nations adhérentes ont officiellement dévoilé leur bannière confédérale. Au cours de cette réunion, les ministres des trois nations avaient fait le bilan des progrès réalisés dans les domaines de la défense, la sécurité, la diplomatie et le développement.



« Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région », affirme MAHAMA, soulignant l’importance pour ces pays de « rester dans l’espace Cédéao, dans la mesure où il y a leurs populations sur les lignes des frontières pour des intérêts économiques ».



Après Bamako, il est attendu à Ouagadougou et à Niamey.









































Walf