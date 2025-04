Célébration après combat Tivaouane Diacksao : deux filles écrasées par un camion

C’est l’horreur à Tivaouane Diacksao. Deux jeunes filles, Bella et Thiaat, ferventes supportrices du lutteur Laurent Ndiago, ont perdu la vie dans un horrible accident de la route, vendredi soir.



Elles circulaient à moto, supportées par un voisin, après la victoire de leur idole contre Thikiri Thiaathio. En rentrant chez elles, elles ont pris la Nationale 1, à hauteur de Tableau Tivaouane Diacksao, célébrant bruyamment la victoire de leur lutteur, quand le conducteur a perdu le contrôle de la moto. L’engin a glissé et les passagers sont tombés sur la chaussée, rapporte le journal Les Echos dans son édition de ce samedi 5 avril.





Qui ajoute que malheureusement pour elles, Bella et Thiaat se sont retrouvées sous un camion gros-porteur qui les a percutées mortellement. Plus chanceux, le conducteur de la moto a survécu. Blessé, il souffre de contusions.



L’accident a provoqué une grande scène de panique, avec des témoins accourant et des embouteillages qui ont duré plusieurs heures. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus. Les corps des victimes ont été ainsi transportés à la morgue.

























































Walf