Célébration du Centenaire : Macky Sall souhaite la création d’une nouvelle école sur le modèle du Prytanée

Une nouvelle école d’excellence comme celle-là, admettant les filles, doit être implantée dans une autre région que celle de Saint-Louis, selon le chef de l’Etat.



‘’Après cent ans d'existence, le prytanée de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. J'invite les ministres des Forces armées et de l'Education nationale à engager la réflexion en vue de l’ouverture prochaine d'un deuxième prytanée, dans une autre région’’, a-t-il déclaré.



Macky Sall prenait part à la célébration du centenaire de cette école militaire saint-louisienne.



De l’avis de Macky Sall, les filles aussi doivent être admises dans une telle école, contrairement à l’école de Saint-Louis qui ne reçoit chaque année que les meilleurs garçons en fin de cycle élémentaire.



Les autorités militaires, les enseignants du prytanée, ses anciens élèves et les parents d'élèves ont tous contribué à son succès, a-t-il souligné.



Le chef de l’Etat s’est réjoui de la présence des compatriotes du parrain de cette école d’excellence, l’officier militaire gabonais Charles N'Tchoréré, et de ressortissants d’autres pays à la célébration du centenaire du prytanée.

























seneweb