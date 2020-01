Centenaire : Les faux policiers qui déplumaient les Chinois, condamnés à 2 ans de prison

Pape Thiam et son acolyte Mamadou Lamine Teuw, accusés d'avoir perpétré des cambriolages dans les boutiques des Chinois sur les Allées du Centenaire, ont été reconnus coupables, hier, par le juge des flagrants délits. À l'approche de la fin de l'année, ils se sont constitués en bande pour les piller pendant une semaine.



Selon "L'As", ils se pointaient, munis de fausses cartes professionnelles de la police, devant les boutiques vendant de l'alcool. Sous prétexte que ces derniers ne disposent pas d'une licence, ils fouillent de fond en comble leurs boutiques et vident les caisses. Un gérant, qui s'est rendu compte qu'il avait affaire avec des malfrats et non à des policiers, s'est retiré rapidement et l'a signalé à la police.



Arrivés sur les lieux, les policiers ont fait des contrôles et ont trouvé une fausse carte professionnelle de la police et des menottes entre les mains de Mamadou Lamine Teuw. Quand ils ont alpagué Pape Thiam et Mamadou Lamine Teuw, leurs acolytes Khadim Thiam et Malick ont pris la poudre d'escampette.



Devant la barre, les prévenus ont balayé d'un revers de main les faits qui leur sont imputés. Au finish, ils ont été condamnés à deux ans de prison. Dans son réquisitoire, le procureur a révélé le mode opératoire de la bande, avant de requérir 3 ans de prison ferme. Le Tribunal les a condamnés à 2 ans de prison.