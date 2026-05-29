Centenaire d’Abdoulaye WADE : Macky SALL salue le parcours exceptionnel de l’homme

L’ex-président Abdoulaye WADE célèbre aujourd’hui, vendredi, son centenaire.



Depuis ce matin, les hommages viennent de tous les horizons. Le président Macky SALL, qui lui a succédé, a rendu hommage au parcours hors norme de cet individu qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du Sénégal et de l’Afrique.



« En ce 29 mai, marquant son 100e anniversaire, je salue avec respect le Président Abdoulaye WADE, dont le parcours exceptionnel a marqué l’histoire du Sénégal et de l’Afrique », affirme Macky SALL.



Selon Macky SALL, « son engagement, sa vision et son attachement à la démocratie laisseront une empreinte durable pour la postérité. » Le leader de l’APR lui adresse ainsi ses vœux de paix, santé, et de bonheur.