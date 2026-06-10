Centre Cuomo à l’arrêt : des milliers de cardiaques dans l’incertitude

L’inquiétude grandit au sein du Centre cardio-pédiatrique Cuomo, unique structure du pays spécialisée dans la prise en charge chirurgicale des cardiopathies, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Selon WalfQuotidien, depuis plusieurs jours, toutes les interventions cardiaques programmées sont à l’arrêt. Cet arrêt des opérations est lié à une rupture de consommables et de matériels médicaux indispensables aux actes chirurgicaux.



Aucun programme chirurgical n’a été exécuté depuis plus d’une semaine, et selon le journal, aucune intervention n’est prévue dans les prochains jours ni même les prochaines semaines. Tous les patients hospitalisés ont été contraints de regagner leur domicile, faute de prise en charge possible. Ceux qui disposaient d’un rendez-vous ont également été renvoyés chez eux. « Sans médicaments, sans produits consommables et sans matériel spécifique, il est impossible de réaliser une opération à cœur ouvert », explique le journal. Une situation jugée dramatique pour les malades et leurs familles, mais également pour le personnel soignant qui assiste, impuissant, à la dégradation de l’état de santé de nombreux patients.



Le Centre Cuomo constitue pourtant l’unique recours pour les Sénégalais atteints de maladies cardiaques nécessitant une intervention chirurgicale sur l’ensemble du territoire national. Des patients affluent de toutes les régions du pays, mais aussi de plusieurs États de la sous-région, dans l’espoir d’obtenir une opération souvent vitale. La liste d’attente, déjà longue, ne cesse de s’allonger. Pendant ce temps, d’autres patients voient leur état s’aggraver faute de prise en charge. Certains seraient même décédés en attendant leur intervention. D’autres, remboursés après l’annulation de leur programme opératoire, ont quitté l’hôpital sans savoir quand ils pourront être pris en charge.



Chaque intervention chirurgicale est facturée environ 3,5 millions de FCFA, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Pour ces derniers, souvent nés avec une malformation cardiaque congénitale, l’opération représente l’unique chance de survie. Avant cette crise, le centre réalisait jusqu’à dix opérations par semaine, à raison de deux interventions par jour du lundi au vendredi. Avec les premières tensions sur les stocks, l’activité avait été réduite à une seule opération quotidienne. Aujourd’hui, elle est totalement suspendue. Face à cette situation, les critiques se multiplient contre l’administration du centre, accusée de manque de réactivité. Annuler des opérations à cause d’une rupture de consommables dans une structure aussi vitale apparaît comme un signal alarmant, alors que des vies humaines sont en jeu. Les associations de patients et les familles des malades appellent les autorités à une mobilisation urgente pour rétablir l’activité chirurgicale et éviter une catastrophe sanitaire.



« Notre état de santé ne nous laisse aucun répit », confie l’un des patients renvoyés chez lui, résumant la détresse de centaines de cardiaques privés de leur seul espoir.



























































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