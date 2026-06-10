Podor : un mort et 17 blessés dans une collision entre un bus et un minibus !

Selon les premiers éléments de l’enquête, un bus de transport en commun roulant dans le sens Dagana-Ndioum est entré en collision avec un minibus Toyota venant en sens inverse. Le chauffeur du bus aurait effectué un dépassement sur une ligne continue avant le choc frontal. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de 17 blessés, dont six dans un état grave.



Parmi les blessés figurent des commerçants, des éleveurs ainsi que plusieurs élèves coraniques. Selon nos sources, certaines victimes étaient inconscientes au moment de leur évacuation vers l’hôpital de Ndioum.

Les secours se sont rapidement déployés sur les lieux pour prendre en charge les blessés et sécuriser la zone.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident qui vient une nouvelle fois rappeler les dangers liés au non-respect du code de la route.

Ce nouveau drame alourdit le bilan des accidents enregistrés ces derniers jours dans le département de Podor. Lundi dernier, un autre accident avait coûté la vie à un jeune conducteur de Jakarta, à hauteur du village de Figo.



















































Le Soleil