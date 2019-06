Cérémonie remise de Drapeau / Macky Sall : « Vous avez tout ce qu’il faut pour entrer dans l’histoire… »

À l’occasion de la cérémonie traditionnelle de remise de drapeau aux « lions de la Téranga », le Président de la République, s’adressant aux joueurs l’équipe nationale du Sénégal, leur a rappelé qu’ils sont très bien armés pour enfin acquérir la victoire à la Coupe d’Afrique des Nations en Égypte.

« Vous avez tout ce qu’il faut pour entrer dans l’histoire, vous avez votre talent, l’environnement administratif, technique et socio-affectif nécessaire. Un ministre passionné, une fédération déterminée et un douzième Gaïndé, dont moi-même, toujours motivé… », a confié le président Macky Sall aux lions.

Les joueurs auront le privilège et la responsabilité de se battre sur le terrain, fait encore savoir, le chef de l’État. « C’est sur vous alors que reposeront nos espoirs et quand vous descendrez sur le terrain, souvenez-vous de la devise du Sénégal : un peuple, un but, une foi… », rajoute-t-il.