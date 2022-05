Ces 3 armes de haute technologie de l'OTAN pourraient forcer la Russie à fuir l'Ukraine

Harpoon utilise un radar intégré dans son nez pour trouver sa cible. Un opérateur peut programmer un missile pour qu'il vole vers une zone spécifiée et n'allume ensuite son radar, une capacité utile pour survoler des navires et des îles amis, et empêcher l'ennemi de détecter les émissions radar des missiles jusqu'à la dernière minute. Une version plus récente, Harpoon Block II , inclut le guidage GPS, la résistance au brouillage ennemi et une capacité de réattaque qui permet au missile de faire demi-tour et de réessayer s'il rate un navire ennemi.



À la fin de la semaine dernière, Reuters a rapporté que les États-Unis avaient soutenu la demande et essayaient de trouver des pays de l'OTAN susceptibles de la remplir. L'Ukraine n'a pratiquement pas de marine et son armée de l'air est focalisée sur la guerre terrestre. La meilleure solution est donc un autre système de missiles lancés au sol. Les États-Unis ont des missiles anti-navires dans leur arsenal, dont le Harpoon et les nouveaux missiles anti-navires Naval Strike Missile , mais n'exploitent pas de version montée sur camion.



Lundi, le Danemark a fourni un système Harpoon monté sur camion et des recharges de missiles. Le Danemark a reçu des kits de mise à niveau Block II Harpoon en 1999, de sorte que l'Ukraine obtiendra presque certainement la version la plus récente et la plus performante. Le Danemark, une nation péninsulaire de la mer Baltique , a besoin de l'arme pour défendre ses centaines de kilomètres de côtes, mais avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN et le renforcement de l'organisation, la défense de la Baltique est devenue un peu plus facile.



Il est également possible que l'Ukraine reçoive le missile de frappe navale de conception norvégienne . La Pologne, un allié fidèle de l'Ukraine, exploite une version terrestre montée sur camion.



Le retrait de la Russie du nord de l'Ukraine lui a permis de se concentrer sur la partie orientale du pays, libérant sa fureur sur la région du Donbass . Le défi pour les États-Unis et l'OTAN est de fournir de nouvelles armes, et la formation pour les utiliser, à temps pour que les Ukrainiens puissent les utiliser efficacement. Des armes comme HIMARS, Grey Eagle et Harpoon donneront à Kyiv un avantage technologique et, espérons-le, convaincront la Russie qu'elle a mordu plus qu'elle ne peut mâcher, et un retrait complet est dans l'intérêt de Moscou. Sinon, l'Ukraine s'est montrée plus que capable d'escorter la Russie jusqu'à la frontière.