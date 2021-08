Cette image devenue virale du ministre de l'Intérieur les pieds dans l'eau

"La compréhension d'autrui ne progressera qu'avec le partage des joies et des souffrances" écrivait un célèbre penseur. Un ouvrage probablement lu par l'actuel ministre de l'Intérieur du Sénégal.



En tous les cas, ce geste kiffé grave du "premier flic du Sénégal" pataugeant dans les eaux à Keur Massar, Malika entre autres zones inondées de la banlieue, a fini de faire le tour de la terre par la magie de la toile.



Mais, l’exposition du territoire Sénégalais, particulièrement de son faubourg au risque d’inondation est particulièrement importante. Cependant, il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaître que les mesures structurelles jusqu’alors privilégiées nous montrent leurs limites.



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, ce dimanche, le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Felix Abdoulaye Diome, Maître d’œuvre du Plan ORSEC, s’est rendu à Keur Massar pour faire, in situ, l’état des lieux des inondations.



À noter que ce déplacement du ministre de l’Intérieur dans les zones en proie aux inondations s'est fait à l’issue d’une réunion de lancement du plan national d’organisation des secours (ORSEC).



Le déclenchement du plan national d’organisation des secours a été annoncé samedi par le gouvernement pour faire face aux inondations provoquées par les importantes pluies tombées cette semaine sur Dakar et d’autres localités du Sénégal.







