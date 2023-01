Changement de discours - Sonko est-il en train de retourner sa veste?

Dans un entretien qu'il a accorde à France 24, Ousmane Sonko, le client attitré de Sweet Beauty, a affirme qu'il n'a rien contre la France. C'est sans doute parce qu'il s'adressait a des Français qu'il a eu la langue mielleuse.

Mais, ici tout le monde sait qu'il est l'un des plus grands soutien du mouvement activiste dénommé fort justement "France dégage" dirigé par son ami et complice Guy Marius Sagna.

C'est donc dire que l'homme porte une veste réversible avec deux tons. Un coup, le bourreau d'Adji Raby Sarr fustige la domination de nos pays africains par l'ancien colonisateur, un autre coup, l'opposant accusé de viols répétitifs et menaces de mort leur fait les yeux doux.

Une telle versatilité est a déplorer. Mais, on comprend que pour éviter le procès qui l'oppose a Adji Sarr, prévu dans quelques semaines (début Février) il utilise toutes sortes d'artifices, quitte a tenter d'attendrir la France afin que ce pays l'aide a se tirer d'affaire en influençant, du moins tentant d'endoctriner la justice. Fort heureusement, nos magistrats ne sont pas du tout alors dupes.

En somme, il n'échappera pas à la main lourde de Dame Justice même s'il tente de faire croire qu'il est victime d'un complot politique.

Qui plus, il faudra bien que le client attitré de Sweet Beauty se résolve à accepter que les Sénégalais le considèrent comme le prédateur sexuel qu'il est. Tout le reste n'est que légende.









