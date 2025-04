Chantier mort-né à Diamniadio : 46 milliards dilapidés pour une université inachevée et une société liquidée

Le nouveau directeur général de la Sogip, Dame Modj, a révélé un scandale financier autour d’un prêt de 46 milliards FCFA contracté auprès de la Bank of Africa, destiné à la construction de l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio.



Le prêt, garanti illégalement par l’État sans autorisation parlementaire, a été octroyé à Marylis BTP, une entreprise non signataire du contrat initial et aujourd’hui liquidée. Malgré la résiliation du contrat en 2017 pour retards, rapporte Libération, l’intégralité du prêt a été consommée, laissant la Sogip responsable du remboursement d’une dette pour un chantier inachevé.



La Cour des comptes a dénoncé cette irrégularité dans son rapport, révélant une gestion opaque et des montages douteux, alimentant les soupçons de détournement et de mauvaise gouvernance.







































Senego