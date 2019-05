Chaude matinée à l'Ucad : Des étudiants blessés, des journées sans tickets... pour le paiement des bourses

À en croire Jean-Pierre Mendy, de nouveaux bacheliers sont restés six mois sans percevoir leurs bourses. Une situation qui indispose beaucoup d'entre eux. À cet effet, des journées sans ticket ont été décrétées dans le but de permettre aux étudiants de se restaurer. Et compte rester sur cette lancée si toutefois l'autorité ne réagit.